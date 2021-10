Elezioni a Corleto Monforte, un plebiscito per Ferraro

Una sola lista ed un sindaco, Filippo Ferraro, che già domenica sera era eletto. A Corleto Monforte, piccolo Comune degli Alburni, la lotta era solo contro il quorum perché assicurasse la vittoria a “Corleto nel cuore”. E i festeggiamenti sono già iniziati allo scoccare di quel 40% che qui significata 191 voti, 187 elettori di Corleto, a cui si sono aggiunti 3 elettori che sono venuti dall’estero per votare, cosa che accade soprattutto nei piccoli centri.

A chiusura delle urne dei 380 che sono andati alle urne, sono stati 319 i voti per il neo eletto. Ferraro ha ottenuto un risultato praticamente plebiscitario. Era assessore uscente della giunta Sicilia, al limite dei mandati. Una lista ed un candidato di continuità che potrà contare anche su un consigliere provinciale in carica, Giuseppe Ruberto, risultato anche il primo degli elettori. «I cittadini hanno premiato la continuità ed una amministrazione che ha saputo amministrare – dice il sindaco – Continueremo su questa linea».

Gli avversari non sono riusciti a presentare una loro lista, ma sono stati presenti nella competizione proprio nel tentativo di non far raggiungere quel quorum. «I cittadini hanno espletato il loro sacrosanto diritto com’era giusto che fosse. Chi voleva esserci doveva presentarsi all’elettorato», chiosa il neo sindaco. Il consiglio comunale di Corleto sarà dunque formato da tutti i componenti della lista: Capozzolo Antonia Gerarda in Moliterno, Sudano Katia, Cancro Antonio, Madaio Carlo, Pisaniello Raffaele, Ruberto Giuseppe, Ruberto Pasquale, Sicilia Antonio, Stamato Antonio, Vigorito Nicola.