Elezioni a Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano riconfermato

«Devo ringraziare i giffonesi per avermi ridato la fiducia con un suffragio altissimo, un risultato che rimarrà nella storia». Sono state queste le parole del sindaco Antonio Giuliano nella serata di ieri, dopo la notizia della propria riconferma.

Ancora per cinque anni sarà alla guida della comunità di Giffoni Valle Piana con un risultato che ha dell’incredibile, benché in città la sua vittoria fosse stata da tempo preannunciata. Un’affluenza del 62 per cento, in 6 mila 665 si sono recati alle urne su 10 mila 745 aventi diritto al voto. Una percentuale di consenso che rasenta l’unanimità: Giffoni Bene Comune ottiene il 90 per cento dei voti e solo il 10 per cento va a Giffoni Europea.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Tortorella, Tancredi confermato sindaco LE ELEZIONI Elezioni a Pollica, Pisani confermato sindaco LE ELEZIONI Elezioni a San Mauro La Bruca, Rizzo è il nuovo sindaco

«Una vittoria straordinaria – ha detto il primo cittadino – penso che il lavoro che è stato fatto in questi cinque anni è stato un lavoro encomiabile. In politica di solito si dice che chi lavora spesso viene premiato. A Giffoni non è stato fatto solo un lavoro, bensì sono stato parte di una famiglia, i giffonesi e abbiamo lavorato insieme per questo successo. Giffoni è cresciuta notevolmente nell’arco di questi anni con progetti importanti e questa è una grande soddisfazione per tutti i giffonesi e ringrazio singolarmente ognuno di loro».

Un’emozione che il sindaco non ha difficoltà a definire più grande di quella del 2016 perché, dice, «La riconferma non è mai scontata». Per quanto riguarda il programma dei prossimi cinque anni, afferma il sindaco, «sarà in continuità con il lavoro che è iniziato nel 2016 e andrà avanti con la stessa intensità e determinazione. Nulla è scontato, bisogna lavorare sempre con la stessa intensità».

Il gruppo consiliare di maggioranza sarà composto dai consiglieri: Cianciulli Maria, Faino Diego, Gubitosi Stefania, Malfeo Eliana, Marrandino Giuseppe, Mele Angela Maria, Nobile Antonio, Tedesco Luigi, Toro Fabio, Ulturale Marianna, Verace Elio. Di Giffoni Bene Comune restano fuori dal consiglio comunale: Angela Delle Donne, Vincenzo Fruncillo, Gerardo Scarpinati, Lidia Rinaldi e Troisi Dionigi.

LEGGI ANCHE Salerno, 50 anni di Giffoni festival: un'esposizione per raccontarli

Più che sportiva la reazione di Luigi Bernabò che da domani mattina sarà a capo dell’opposizione cittadina: «Credo che sia stata la più bella elezione degli ultimi anni a Giffoni Valle Piana – ha detto il leader di Giffoni Europea. L’ho definita una campagna elettorale educata, nessuno screzio, nessun affronto. Un plauso ad Antonio Giuliano. In assise comunale troverà il supporto della mia lista. Non puntiamo il dito contro nessuno, vogliamo costruire con l’amministrazione un progetto nuovo per Giffoni». Con lui, a rappresentare il gruppo di Giffoni Europea in Consiglio Comunale ci saranno: Francesco Toro, Beatrice Petrullo, Gerardo Capezzuto e Angelo Boccalupo.