Elezioni a Orria, Agostino Astore è il nuovo sindaco

Agostino Astore è il nuovo sindaco di Orria. Il neo eletto primo cittadino ha raccolto 388 voti. Si è fermato a 340 Mauro Inverso, sindaco uscente che non è riuscito a dare continuità alla sua attività amministrativa.

Il neo sindaco ha puntato al su un programma di cinque punti: politiche sociali, valorizzazione del patrimonio ambientale, opportunità lavorative per i giovani, attenzione per gli anziani e i più deboli e turismo.

«Ringrazio tutti i cittadini che con il loro voto ci hanno dato la loro fiducia affidandoci la guida del paese. Faremo tesoro di questo mandato popolare certo che non deluderemo le aspettative degli elettori. La campagna elettorale finisce oggi e da domani gli eletti saranno espressione di tutti i cittadini e questa sarà la forza che ci farà impegnare giorno dopo giorno per la soluzione di ogni problematica piccola o grande che sia, non faremo mai mancare il calore ad ogni singolo cittadino».

I candidati della Lista “Le radici del Futuro” guidata Astore hanno ottenuto queste preferenze: De Feo Carla Maria 15, Mayo Yanirè Rossana 16, Errico Antonella 9, Sica Gesù 47, Maio Giovanni Mario 63, Di Fiore Maurizio 44, Inverso Antonio 33 Maio Davide 55, Tesauro Giammarco 33, Di Matteo Enrico 31. Questi invece i voto della Lista “Obiettivo Comune” con Candidato a sindaco Mauro Inverso, Apolito Anna 55, Caporale Enzo 25, D’Agostino Elia 12, Di Matteo Fulvio 57 Di Matteo Giampiero 8, Infante Carmelo 24, Inverso Geremia detto Gino 58, Inverso Leone Achille detto Leonello 37, Mastrogiovanni Dario 27, Mastrogiovanni Franca Dolores 6.