Elezioni a Perdifumo, Vincenzo Paolillo confermato sindaco

Continuerà a guidare da sindaco il Comune di Perdifumo Vincenzo Paolillo. Si tratta del terzo mandato per rieletto Paolillo, alla guida della lista «Rinnovamento Democratico».

Il riconfermato primo cittadino ha battuto Rosaria Malandrino, candidata a sindaco per la lista «Impegno comune per Perdifumo» nonché vicesindaco proprio nella vecchia Giunta Paolillo, e Antonio Mondelli, alla sua prima esperienza da candidato sindaco con la lista «Siamo Perdifumo».

E’ soprattutto con Malandrino, vicesindaco uscente, che la battaglia si è rilevata equilibrata: alla fine quest’ultima non è riuscita ad ottenere il numero di voti sperati nella frazione Vatolla, mentre nel capoluogo Paolillo ha confermato la sua forza.

«Vogliamo proseguire l’impegno nel dare delle risposte concrete alle esigenze dei cittadini perdifumesi, continuando ad affrontare con grande senso di responsabilità e determinazione problemi vecchi ed irrisolti e guardando al futuro con grande intraprendenza» afferma il neo riconfermato sindaco. Ora, dunque, per Paolillo la possibilità di continuare a lavorare alla guida del piccolo borgo cilentano per altri cinque anni.

«La capacità programmatica e gestionale dimostrata in questi 10 anni ha permesso di realizzare delle soluzioni che potessero garantire un miglioramento di alcuni servizi con una minore spesa per l’ente che, nell’immediato prossimo futuro avrà ulteriori effetti positivi per le tasche dei cittadini perdifumesi» conclude Paolillo.