Elezioni a Roccadaspide: Iuliano riconfermato sindaco

Senza storia le elezioni amministrative a Roccadaspide, seppur sembrava che questa volta la compagine uscente potesse perdere consensi dopo la lunga esperienza amministrativa.

Così non è stato e infatti la lista Insieme per Roccadaspide capeggiata dal sindaco uscente Gabriele Iuliano, è sempre stata in vantaggio su quella dell’avversario, Marco Galardo, sostenuto da Direzione Futura. Di fatto Iuliano ha conquistato oltre 1700 preferenze riconfermandosi primo cittadino del centro capofila della Valle del Calore.

Exploit per il vicesindaco uscente e amministratore di lungo corso Gabriele Iuliano che ha conquistato oltre 700 preferenze. Un risultato personale prima che di squadra notevole. Lo spoglio dopo una prima fase di equilibrio ha visto spuntarla Iuliano, sempre in vantaggio, tanto da poter festeggiare con anticipo sulla chiusura delle urne la riconferma. Iuliano ha vinto con circa seicento voti di scarto su Galardo.

«È stata una vittoria straordinaria del cuore del popolo di Roccadaspide - le parole di Iuliano – segna la storia perché non si è mai verificato, in una competizione a due, uno stacco così netto. È una vittoria della gente rispetto al tentativo di mettere mano sulla nostra città. Questo è un elemento che ha fatto la differenza, che ci rende ancora più felici e orgogliosi di amministrare la nostra Roccadaspide».

Nessun commento, invece, dal quartier generale di Galardo che aveva con sé il gruppo di minoranza uscente. Positivo il dato sull’affluenza, alto rispetto alla media locale. Hanno votato il 73,27% degli avanti diritto, con due punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa.