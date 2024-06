Lui non fa mistero di puntare a un plebiscito. Franco Alfieri desidera celebrare insieme alla conferma a sindaco di Capaccio Paestum anche i suoi primi quarant'anni di milizia politica. Sempre di corsa, sempre in prima linea e la metà dei quali vissuti in sintonia con il suo mentore, il governatore Vincenzo De Luca. Al quale deve incarichi e visibilità ma anche una condanna (non giudiziaria s'intende): Alfieri sembra cioè condannato a passare alla storia quale “re delle fritture di pesce”, secondo l'intemerato elogio deluchiano alla sua capacità di attrarre consensi, piuttosto che per il suo pragmatismo amministrativo che a 59 anni l'ha visto vestire già cinque volte la fascia tricolore (due nella natia Torchiara, due ad Agropoli e una nella città dei templi) e che anche taluni antagonisti gli riconoscono.

Bravo amministratore come pochi, l'attuale presidente della Provincia di Salerno, secondo la vulgata del Pd in cui milita e di cui in questa campagna elettorale curiosamente non ostenta il simbolo? La pensano ben diversamente i due avversari che intendono sbarrargli il passo puntando le proprie fiches sulla discontinuità con il di lui strapotere. Contro Alfieri sono in campo Emanuele Sica, già presidente del consiglio comunale uscente, e Carmine Caramante. Entrambi sostenuti da un centrodestra diviso. Con Sica, che pure ha un passato da segretario del locale circolo dem, sono schierati ufficialmente Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati (anche se solo i meloniani ci mettono il simbolo). Con Caramante, dopo strappi fratricidi di coalizione, c'è un leader locale della Lega ed esponenti di Fi e Fdi in rotta con i vertici provinciali dei rispettivi partiti.

Tant'è, in una competizione municipale sono il civismo ed i programmi a fare la differenza. E se il civismo è ostentato da tutti e tre i candidati a sindaco, i progetti per il futuro tengono banco in questo scorcio di sfida per il Comune. Comune che forse mai come stavolta è chiamato a tirare le somme delle proprie vocazioni. Capaccio Paestum ne ha più di una, di vocazioni, e deve decidere a quali e come assegnare priorità. Il turismo, innanzitutto, che con il vicino aeroporto Costa d'Amalfi da cui si volerà il mese prossimo può compiere davvero un salto di qualità finora forse solo vagheggiato. Porta del Cilento e grande attrattore di visitatori, la città dei templi oltre all'economia delle vacanze vanta anche un cospicuo giro d'affari legato al wedding ed alle cerimonie che ora attende di rilanciarsi in grande stile dopo la brusca battuta d'arresto della pandemia.



E poi, appunto, i templi. La cultura a braccetto di un turismo internazionale e di qualità, sulla falsariga della già ben avviata proposta attrattiva del Parco e del museo archeologico dell'antica Poseidonia in felice abbinata con l'area di Elea-Velia. Capaccio e l'area sud della provincia di Salerno hanno ancora molte sinergie da sfruttare, anche nel campo dell'agricoltura, delle infrastrutture (leggi Alta velocità ferroviaria, non solo aeroporto) e del diportismo. Da domani, gli elettori capaccesi sceglieranno a quali mani affidare la governance delle proprie vocazioni.

E gli elettori dei territori limitrofi? Nel test amministrativo di giugno non c'è solo Capaccio Paestum, bensì molte altre variegate realtà della provincia dei mille campanili. Si va alle urne anche nei borghi dell'entroterra alle prese con spopolamento e penuria di risorse, e fa specie che in ben dieci di questi “paesi polvere” vi sia un solo aspirante primo cittadino. A Bellosguardo, Caggiano, Casalbuono, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Gioi Cilento, Omignano, Ottati, San Pietro al Tanagro e Torchiara c'è, con il(la metà più uno degli elettori al seggio) quale unico avversario da battere. Un dato mai così elevato, spia probabilmente della difficoltà di creare un ricambio amministrativo in realtà da cui i giovani fuggono.E qualche volta, giovani come vecchi, ritornano. Asi ripropone, ch'è stato deputato di centrosinistra ma anche già sindaco decennale del paese che fu governato a lungo anche dal padre Antonio, compianto democristiano di lungo corso. Al'unico aspirante sindaco è, il quale alla soglia degli ottant'anni prova a rinverdire i fasti degli anni rampanti del Psi salernitano. In altri medi e piccoli centri della provincia sud brillano poi storie personali e familiari. Nella popolosail sindaco uscente, osteggiato da due avversari, tenta la carta del terzo mandato che oggi la legge gli consente. Nella minuscola, invece, dopo più mandati, il sindaco uscente cede il passo - e la candidatura - alla moglie.