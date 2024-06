Tutto in discesa per Alessandro Chiola, che ottiene in scioltezza il suo secondo mandato da sindaco di Montecorvino Pugliano. La sua lista «Avanti», ha raccolto circa 5.183 preferenze, pari al 76,8%. Battuto nettamente l’unico competitor, il già due volte sindaco Domenico Di Giorgio, che con la sua «Progetto Comune» non è andato oltre il 20,65% (1393 preferenze). Una distacco che è apparso evidente da subito, fino dalle prime schedere scrutinate.

Per Di Giorgio è la seconda sconfitta in cinque anni: già nel 2019, infatti, la sfida per la poltrona di primo cittadino vide Chiola prevalere, ma con uno scarto minore (59% Chiola-38% Di Giorgio).

Stavolta il distacco ha toccato quota 3970 voti: «I cittadini e le cittadine di Montecorvino Pugliano – afferma Chiola - con il loro voto libero e democratico hanno riconfermato la fiducia a questa compagine che si rafforza sempre di più. Un voto che ci permette di proseguire un lavoro iniziato nel 2019 e che oggi, grazie a questo successo elettorale strepitoso, può continuare nel solco della serietà, competenza e umanità. Montecorvino Pugliano ha scelto in maniera chiara ed inconfondibile di premiare la politica vera, quella tra la gente, quella vicina al cittadino e che non crea distanze: il calore della gente è la mia forza. Ringrazio di vero cuore i cittadini elettori per la fiducia accordataci».

Di diverso tono il commento di Domenico Di Giorgio, che prende atto della sconfitta senza appello: «Il risultato – dice - è chiaro ed inequivocabile. La comunità si sente rappresentata dal sindaco Chiola a prescindere. Ne dobbiamo solo prendere atto e onorare al meglio chi ha ritenuto, nonostante tutto, riconoscersi nella nostra proposta politica. La storia ci ha insegnato che chi ha il coraggio delle proprie idee non ha mai perso». Affluenza al 73,59%, in calo di meno di un punto rispetto al 2019, quando alle urne si recò il 74,36% degli aventi diritto.

Ecco le preferenze. Avanti: Aversa Carmine 438, Buonomo Ludovico 1318, Castelluccio Rosario 499, Ciliberti Marianna 630, De Matteis Daniele 833, De Vivo Laura 480, Dello Stritto Grazia 970, Di Meo Teresa 403, Garofalo Rita 193, Iannaco Nicola 120, Landi Emanuela 662, Montella Alberto 350, Montella Angelica 485, Rago Maria Federica 195, Serretiello Gennaro 27, Verrioli Roberto 82. Progetto Comune: Annunziata Francesco 26, Attanasio Aldo 126, Bottiglieri Gennaro 81, Daidone Federica 107, Della Corte Antonietta 143, Forte Giuseppe 67, Gatto Luca 13, Infante Carmine 159, Landi Paola 67, Nardiello Silvana 317, Pagano Antonio 403, Ragone Daniela 11, Russo Edvige 48, Sica Irene 20, Stabile Renato 214, Vigilante Emanuela 20.