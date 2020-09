«Servalli è stato un grande sindaco e deve continuare perché si è aperta una nuova stagione, per Cava de' Tirreni, per la Campania, per l'Italia. Abbiamo fatto un accordo a livello europeo per nuovi fondi europei. Qui ci sono otto progetti da portare avanti e ce ne saranno altri. Quindi, dobbiamo eleggere una classe dirigente che ha la testa a come si progettano bene, velocemente e con efficacia tutti i fondi europei. Continuiamo così a Cava, come in Campania, ma come stiamo facendo anche a livello nazionale». A dirlo, da Cava de' Tirreni, il ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola che ha partecipato quest'oggi ad un incontro insieme con Piero De Luca, capogruppo in commissione parlamentare politiche Ue e col sindaco Vincenzo Servalli.

«Stiamo lavorando perché sono risorse importanti per l'Italia per fare soprattutto lavori sull'assetto idrogeologico, per migliorare le infrastrutture, per fare ospedali più forti. Questo è il lavoro che si farà in Italia, in Campania, a Cava de' Tirreni», ha aggiunto.

