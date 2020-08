«I miei parenti non hanno mai avuto a che fare con le mie scelte, con il mio lavoro e non influenzeranno nemmeno la mia amministrazione in caso di elezione». Parla così Enza Fezza, candidata sindaco del centro destra a trazione gambiniana, in merito alla sua parentela scomoda. Fezza, infatti, è un cognome molto ingombrante, troppo spesso legato a vicende che hanno etichettato Pagani come una città di camorra. Il cognome dell'ex presidente del consiglio comunale Fezza, infatti, è lo stesso di Tommaso, meglio conosciuto come o furmaggiaro, ergastolano boss del clan che spadroneggia per il centro storico paganese, con sede operativa tra la Lamia, ovvero via Matteotti, ed il rione di Casa Campitelli. Il nome Fezza è una costante all'interno della relazione annuale della Dia prodotta proprio per comunicare alle istituzioni, alla stampa e alle associazioni, quali sono le famiglie criminali che controllano il territorio. Proprio il cognome dei Fezza anticipa qualsiasi altro sodale criminale per la città di Pagani. Il candidato sindaco di FdI è legata alla famiglia criminale paganese in quanto nipote dell'ergastolano Tommaso, e ovviamente cugina di molte nuove leve del clan coinvolte nei blitz e nelle inchieste giudiziarie che negli ultimi anni hanno caratterizzato la malavita cittadina.

«La famiglia non si sceglie, con piacere o dispiacere. Ognuno sceglie la propria vita, basta che si rispettano le scelte altrui». Ad oggi nessuna delle attività del candidato sindaco o di suoi strettissimi familiari è legata alle attività criminali dei parenti della Lamia, né sono stati coinvolti in inchieste che nel recente passato hanno sconvolto la città. Al tempo stesso, però, non c'è stata neanche una dissociazione o una presa di distanza netta, cosa che in una città su cui più volte si è abbattuto lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, varrebbe la pena fare sia in termini elettorali che governativi. «L'altra parte della famiglia non è mai intervenuta nelle mie scelte o nella mia vita, non c'entrano nulla. La mia vera famiglia è composta da me, mio marito, i miei figli, mio padre, mia madre ed i miei fratelli - ha tenuto a precisare Enza Fezza - Chi ci conosce sa benissimo di cosa abbiamo sempre vissuto. Tutta la città lo sa. Non mi devo giustificare di nulla. I miei parenti non hanno mai avuto a che fare con le mie scelte, con il mio lavoro e non ce l'avranno nemmeno nel caso in cui dovessi essere eletta».

Ma Enza Fezza non è l'unico candidato sindaco ad avere delle situazioni spiacevoli sul groppone. Ad esempio Aldo Cascone, candidato sindaco per il Partito Democratico, negli anni scorsi è stato coinvolto nell'inchiesta Criniera assieme al fratello Renato, ex assessore dell'ultima giunta Gambino, per una presunta estorsione effettuata ai danni di un caf cittadino gestito dai fratelli Napolano, a loro volta poi coinvolti nell'inchiesta Mastro Lindo per truffe all'Inps. Un'inchiesta che vedeva coinvolti tra gli altri proprio il clan Fezza. Coinvolgimento in inchieste giudiziarie anche per Vincenzo Calce, candidato sindaco per Forza Italia, Udc e Italia Viva. Il direttore tecnico dell'Aspa, infatti, era stato accusato di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di illecito di rifiuti per un gito di un milione di tonnellate e 27 milioni di euro di valore, con imputazioni anche di frode fiscale, disastro ambientale e falso ideologico. Al centro dell'inchiesta c'erano aziende collegate ai fratelli Pellini di Acerra, noti imprenditori acerrani del settore dei rifiuti. Accuse da cui Calce è stato poi assolto mentre oggi è ancora sotto attacco continuo da parte di avversari politici per la gestione dell'azienda speciale Pagani Ambiente.

