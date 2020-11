Quattro liste per tentare l'assalto al Comune di Salerno. Il Movimento 5 Stelle oggi ha presentato i nomi e i simboli delle liste che saranno in campo alle prossime elezioni amministrative a Salerno. «Abbiamo voluto ribadire - ha detto il deputato Nicola Provenza - che da parte del Movimento 5 Stelle c'è la volontà di favorire le condizioni per un patto civico allargato tutto da costruire e condividere intorno a valori irrinunciabili: coerenza, capacità, competenza, coraggio e coesione. Attorno a questi principi daremo il nostro contributo».

Per il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo «la più grande novità per le prossime amministrative sarà che il Movimento 5 Stelle non correrà da solo ma con altre liste civiche. Oggi abbiamo presentato le prime quattro liste civiche: Liberiamo Salerno, Salerno bene comune, Salerno 4.0 e Movimento 5 Stelle. Invitiamo tutta la cittadinanza ad aggregarsi per un progetto che sia innovativo e che passi dalle parole ai fatti per un futuro migliore della nostra città e che possa tirarla fuori da una narrativa vecchia, stanca, di 20 anni e obsoleta». Il senatore Andrea Cioffi ha, invece, rimarcato che «il Movimento 5 Stelle si apre, è plurale, è pronto a confrontarsi con tutte le forze che vorranno partecipare a un progetto che escluda l'uomo solo al comando» perché «oggi è il momento del noi.»

