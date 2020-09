L’assessore uscente, Carmine Busillo, candidato alle elezioni amministrative, in pieno svolgimento, rettifica le dichiarazioni di questa mattina. «L'auto in foto non è di mia proprietà - puntualizza Busillo - e non ero io in quella foto. Non ero né a bordo dell'auto, né sul marciapiede. Tra l'altro, la foto pubblicata è coperta da un cuore che impedisce di distinguere le persone. È vero che dono andato al seggio nell'Istituto Aldo Moro, ma ho solo portato acqua e caffè senza aver parlato con nessuno».



Queste precisazioni vengono dopo che un utente, ieri, ha pubblicato sui social una foto in cui si vede un'auto ferma sul bordo della strada parlare con alcune persone. Lo stesso utente ha affermato che l’assessore uscente stesse distribuendo tessere elettorali di fronte al plesso di seggio nell’istituto Aldo Moro, al rione Pescara.

«Ho sporto querela per diffamazione aggravata nei confronti di due persone per il post e commento sul gruppo Sei di Eboli se - fa sapere stamani Busillo - Pagherete danni e correlati, aver cancellato il post non basterà a lavare le squallide offese che avete arrecato. Pagherà anche chi ha condiviso. Il tempo dei bonaccioni e del lasciamo stare è finito».



