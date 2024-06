Elezioni comunali a Gioi Cilento, Maria Teresa Scarpa confermata sindaco

Raggiunto il quorum, Maria Teresa Scarpa unico candidato, riconfermata primo cittadino di Gioi Cilento. Per il sindaco uscente e la sua lista “In Comune”, in gran parte espressione della compagine di maggioranza che ha amministrato negli ultimi cinque anni, una testimonianza importante da parte degli elettori. Il primo cittadino è pronta ad iniziare il suo secondo mandato e a continuare a lavorare.

«Nel 2019 - dice il sindaco - quando mi sono candidata per la prima volta, eravamo 3 liste. E per la prima volta c’era una donna alla carica di Sindaco. Quest’anno per le amministrative c’è solo la mia lista. Entrambe le situazioni sono state peculiari ma come per il 2019 anche adesso l’obiettivo resta quello di offrire ai miei Concittadini un’Amministrazione pronta a cogliere tutte le occasioni mentre rafforza i servizi e il patrimonio comunale».

Per l’ufficialità del risultato sarà necessario aspettato l’esito dello spoglio ma il sindaco Scarpa e i suoi candidato al consiglio sono pronti ad iniziare a festeggiare e a continuare a lavorare. «Credo - ribadisce - che il nostro dovere sia quello di dare l’accesso alle opportunità a quanti hanno talento e determinazione.

Dobbiamo essere capaci di aiutare chi sceglie di vivere nelle aree interne e insieme di attrarre nuove persone e famiglie. Diventa essenziale la colllaborazione con gli altri Enti e anche su questo punto offriamo già e offriremo ancora di più, il nostro contributo».

Nella lista in In Comune con il sindaco Maria Teresa Scarpa sono svenai in campo, Astore Michele, D’Elia Dionigi, Giuseppe Ferra, Gogliucci Carmelo Lucio (Lucio), Longo Valentino, Marra Rosario (Sarino), Palladino Antonio, Rizzo Valentino Italo (Italo), Scarpa Giovanna, Siniscalco Davide.