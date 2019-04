Lunedì 29 Aprile 2019, 06:30

La campagna elettorale inizia a Pagani con il piede sbagliato. Atto vandalico ai danni della sede elettorale di Forza Italia di corso Ettore Padovano. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, la notte di vigilia e di attesa per la processione domenicale della Madonna delle Galline, il comitato elettorale forzista di corso Padovano è stato oggetto di alcuni atti vandalici. Nonostante l’aria di festa e le numerose persone in strada anche nelle ore notturne, sono stati staccati alcuni pannelli e banner esterni alla sede elettorale del partito di Silvio Berlusconi. A denunciare l’accaduto è stato il chirurgo Nicola Campitiello, coordinatore della lista di Forza Italia che, dopo un suo primo tentativo per la candidatura, sostiene il consigliere regionale Alberico Gambino come candidato per la riconquista di Palazzo San Carlo. «Resto profondamente costernato dall’atto vandalico consumato sulla facciata esterna del comitato elettorale di Forza Italia sito al corso Ettore Padovano - ha affermato il chirurgo Campitiello - Sono sicuro che questo episodio non ha matrice politica ma è solamente dovuto, seppur grave, all’azione di qualche balordo in preda ai fumi dell’alcool. Ciò nonostante mi corre l’obbligo di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, invitandole ad una più stretta vigilanza soprattutto in questo periodo di festa».