Elezioni, scritte minacciose contro il sindaco di Santa Marina

Minacce di morte al sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, piccolo centro del Salernitano. «Ti brucerò», «bastardi», «morte», «Fortunato capo dei capi»: queste le frasi minacciose apposte, presumibilmente nella tarda serata di ieri, in alcune cantonate cittadine di Santa Marina. «E' un gesto assolutamente da condannare - dichiara Fortunato - ed ovviamente mi auguro che sia legato alla campagna elettorale in corso. Spero che si faccia luce sul colpevole o i colpevoli di tutto ciò».

Giovanni Fortunato, ha sporto quest'oggi denuncia contro ignoti sull'accaduto, è sindaco uscente e si ricandida da primo cittadino per le prossime elezioni amministrative in programma ad inizio ottobre prossimo. Sulla vicenda è intervenuto il deputato salernitano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, il il quale in una nota sottolinea che: «Presenterò un'interrogazione parlamentare urgente al ministro degli Interni Luciana Lamorgese ed auspico che il Prefetto ed il Questore di Salerno pongano la massima attenzione alla vicenda per tutelare la sicurezza del primo cittadino e della sua famiglia e per garantire la legalità in vista delle imminenti elezioni amministrative».