Diventa attrazione di turisti, giovani studenti dei licei e bambini dopo un volo di ricognizione sulla Costiera Amalfitana. Il mezzo aereo del settimo nucleo elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, atterrato sul piccolo eliporto della Darsena di Amalfi è stato aperto alla visita di chi era accorso sul molo per vedere le operazioni di atterraggio dell’imponente mezzo aereo dell’Arma.

Il modernissimo elicottero, impegnato in zona per operazioni di controllo del territorio e delle aree interne dove in passato sono state spesso individuate costruzioni abusive e piantagioni di stupefacenti, dopo un sorvolo a cui hanno preso parte anche il capitano Alessandro Bonsignore, che comanda la compagnia di Amalfi, e il comandante della locale stazione, Marco Marcocci, ha stazionato all’estremità della Darsena diventando attrazione diventando momento di educazione civica e comunità.

Tanti i turisti incuriositi, insieme agli studenti degli istituti di Amalfi e i tanti bambini, hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi all'elicottero, per ammirarne la tecnologia di bordo e comprendere il ruolo che l’Agusta Westland 109 Nexus svolge anche nel corso di operazioni aeree come quella eseguita in Costiera a tutela quotidiana del territorio. La presenza dell’elicottero ad Amalfi è stata anche un'occasione per distribuire gadget dell'Arma per la felicità soprattutto dei bambini della Costiera.