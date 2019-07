Sabato 20 Luglio 2019, 22:16

Oggi a Palazzo di Città a Vallo della Lucania il consigliere comunale Pietro Miraldi ha unito in matrimonio civile Elisa e Ilenia. “Ho avuto l’onore di unire civilmente due mie amiche”. dice Miraldi. Indossando la fascia tricolore, ringrazia il Sindaco per avergli dato questa possibilità. “Ho visto - aggiunge - delle persone felici,persone che si vogliono bene...e mi hanno fatto emozionare non poco. Vince chi sa innamorarsi ogni giorno della stessa persona. Vince solo chi sa amare per davvero,il resto non è niente”(Paola Paola Mizar Paini).