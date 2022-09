Elizabeth Reaser, minicrociera tra Capri e la Costiera con aperitivo in mare aperto

Ancora vacanze in Costiera Amalfitana per Elizabeth Reaser, l'attrice statutitense nota per i ruoli di Rebecca Pope (Ava) nella serie televisiva Grey's Anatomy ed Esme Cullen nell'adattamento cinematografico della saga di Twilight di Stephenie Meyer.

Insieme al marito si sta godendo lo specchio di mare compreso tra Capri e la Divina a bordo di uno degli eleganti scafi della Luxury Boats con cui si è concessa una indimenticabile minicrociera in uno degli angoli più suggestivi del Mar Tirreno.

Per l’attrice, che qualche settimana fa fece la sua apparizione a sorpresa sulla spiaggetta de La Vite alle porte di Amalfi, tappa nell’isola di Capri e poi pranzo allo Scoglio. Non prima però di un aperitivo in mare aperto nell'elegante salottino di poppa dello scafo.