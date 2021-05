Scie di luci nel cielo del Cilento: sono i satelliti di Elon Musk

Lunghe scie di luci perfettamente allineate e distanziate sono apparse ieri sera nel cielo sopra il Cilento. Diverse le segnalazioni giunte da ogni paese dove, complice l’assenza di nubi, i trenini di luci volanti sono state viste. Una prima ipotesi poteva far pensare ai pezzi del razzo cinese in caduta libera. Invece, si tratta, come spiegano gli esperti, dei satelliti Starlink messi in orbita da Elon Musk. «Non credevo ai miei occhi - commenta Giuseppe Verrone, giovane ingegnere di Montecorice e autore dello scatto fotografico - Un passaggio fulmineo tant'è vero che un secondo dopo, in pratica, già erano a migliaia di km di distanza da qui. E' stata, tuttavia, una bella emozione e una fortuna anche riuscire a fotografarli».

