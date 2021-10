Emanuela Cavalieri, da Oliveto Citra a un organismo delle Nazioni Unite

È di Oliveto Citra la nuova segretaria del MSoi Roma, il Movimento membro italiano del World Forum of United Nation Associations Youth, antenna delle Nazioni Unite in Italia. Si chiama Emanuela Palmieri e grazie ai suoi studi a Roma, in campo internazionale, è riuscita a ricoprire questa carica di grande prestigio per una giovane professionista impegnata sui temi delle relazioni internazionali.

Dallo studio alla ricerca, dall'impegno professionale ai risultati, Emanuela non ha mai mollato fino all'incarico di oggi. Un grande orgoglio per la cittadina del Sele e per la propria famiglia, mamma Marinella e papà Raffaele, che è vice sindaco ad Oliveto Citra.