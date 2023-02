Emergenza furti nei negozi di Sarno, trovato il colpevole: arrestato uomo del Napoletano

SARNO. Furti a Sarno messi a segno nelle ultime settimane, finisce in manette un uomo del napoletano. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per un individuo già noto per diversi precedenti.

Sarebbe stato lui l'autore di una serie di furti commessi nel comune di Sarno. L’uomo aveva preso di mira i negozi locali. Numerosi i colpi messi a segno, soprattutto nell’ultimo mese. La comunità viveva una situazione di grande tensione, con le tante denunce sporte alle forze dell'ordine in merito ai singoli episodi.

Attraverso un’attenta attività di controllo sul territorio e grazie alle minuziose indagini, i carabinieri hanno identificato il responsabile di almeno cinque di questi furti.

L'uomo aveva colpito in bar e ristoranti, riuscendo a farla franca il più delle volte. Già denunciato a piede libero, la Procura ha ora richiesto e ottenuto per lui una misura cautelare. Nel mirino dell'individuo - circa un mese fa - era finito un bar, un attività gestita da extracomunitari, una pescheria e due tentativi andati falliti in un negozio d’abbigliamento e una rivendita di cialde per caffè.