Emergenza furti tra raid e fughe ad Angri, cittadini organizzano ronde serali

Emergenza furti ad Angri, alcuni cittadini organizzano ronde notturne per prevenire raid e furti all'interno di appartamenti. Da settimane non si conterebbero le segnalazioni su di una banda di malviventi che agisce ad Angri, in più zone della città.

Più colpi, ad esempio, sarebbero stati commessi in via delle Fontane. O anche solo tentati, con un ladro messo in fuga da alcuni residenti. Ad agire, tuttavia, sarebbero stati almeno in tre, a bordo di una Audi Q3.

Le segnalazioni riguardano però anche altre auto, mentre effettuano giri sospetti così come testimoniato dai video delle telecamere, mentre si aggirano in via Orta Concia e via Nazionale nelle ore serali.

Ora l'iniziativa di alcuni cittadini angresi, con la condivisione di informazioni - numeri di targhe, descrizioni di profili sospetti e altro - attraverso gruppi Whatsapp. Intanto si raccolgono anche le firme da inviare al Prefetto con la richiesta di maggiori controlli lungo tutto il territorio.

Da ultimo si valuta anche di effettuare ronde notturne in alcuni punti strategici della città e impedire la fuga ai banditi. L'idea delle ronde era stata proposta anche nella vicina città di Pagani, mesi fa, per la stessa emergenza. Non è da meno la città di Nocera Inferiore, che da tempo registra i raid di un ladro solitario presso attività commerciali. Insomma, l'Agro nocerino nella morsa di banditi che spesso hanno gioco facile, in ragione del numero carente di personale che interessa le forze dell'ordine, impegnate nel pattugliamento del territorio.