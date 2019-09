Venerdì 20 Settembre 2019, 14:19

Due incendi, praticamente in contemporanea, stanno nuovamente tenendo col fiato sospeso i battipagliesi, dopo il rogo della Mgm che ha sprigionato diossina nell’aria. Ad andare a fuoco, questa volta, pare siano solamente sterpaglie in viale dell Industrie e via Spagna, sulla zona industriale di Battipaglia. In particolare, uno dei due incendi si è sviluppato nei pressi dell'impianto della Cooper Standard, costringendo i lavoratori ad uscire dall'azienda: «È normale routine - spiega Michele Mattia, responsabile del Nucleo - i ragazzi sono già sul posto». Le due colonne di fumo hanno immediatamente allertato i cittadini. Sul posto, tuttavia, sono già intervenute le squadre antincendio nel Nucleo di Protezione civile di Battipaglia e la Polizia Municipale, che ha bloccato l’accesso alla zona industriale.