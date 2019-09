Lunedì 16 Settembre 2019, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina gli studenti del liceo scientifico “E. Medi” di Battipaglia hanno messo in atto un flash-mob, iniziato dinanzi all’edificio scolastico è proseguito con un corteo lungo le strade cittadine. Attualmente gli studenti si sono riuniti in sit-in davanti al Palazzo comunale. «Siamo qui per dire basta. Davanti allo Stir eravamo pochi. Le altre scuole non si sono interessante. Le autorità ci hanno fatto muro, ma siamo riusciti a scavalcare», ha spiegato uno dei promotori della protesta.