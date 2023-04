Palomonte, nasce il numero verde di pronto intervento sociale attivo giorno e notte

Un numero verde per rispondere alle emergenze sociali. È il numero attivato dalla Centrale operativa del progetto PrIns, il Pronto intervento sociale, che sta realizzando l’Azienda consortile Agorà S10 di Palomonte. Dall’altra parte del telefono risponderà la Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre, a cui sono affidate le attività operative del programma, grazie ad una coprogettazione realizzata insieme ad una rete associativa. Il numero a cui rivolgersi per chiedere aiuto è 800.983.849. Croce Rossa comitato di Serre rappresenta così la centrale operativa per il ricevimento delle segnalazioni per interventi di soccorso sociale e assistenza socio-sanitaria, supporto ai bisogni primari, il contrasto alla vulnerabilità, ma anche servizi di pronta e transitoria accoglienza abitativa di emergenza presso una delle due sedi messe a disposizioni dai Comuni.

Il numero verde è uno degli elementi del Centro servizi per il contrasto alla povertà e al disagio sociale che rappresenta un «presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora volte a facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, l’orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali - spiega il direttore del Consorzio Sociale Agorà S10, Giovanni Russo - Come ente di ambito abbiamo attivato questa rete di contrasto alle povertà, che interviene su quelle emergenze che, fino ad ora non avevano un’azione di intervento strutturata» .