Salvò quattro persone dalle fiamme: encomio per carabiniere salernitano

Nel giorno della festa dell'Arma il Vallo di Diano plaude al vice brigadiere Arsenio Cardamone di San Pietro al Tanagro. Il carabiniere in Piemonte ha salvato quattro persone dalle fiamme.

Cardamone all'epoca dei fatti faceva parte dell'Aliquota Radiomobile "dando prova di spiccato spirito di iniziativa ferma determinazione e alto senso del dovere interveniva in un edificio interessato da un incendio in un appartamento all'ultimo piano traendo in salvo, con generoso slancio ed esemplare coraggio e nonostante i locali fossero oramai saturi di fumo e avvolti dalle fiamme, quatto persone".

L'azione è stata portata avanti insieme a quattro colleghi. Purtroppo nonostante l'intervento repentino e coraggioso dei carabinieri una delle persone morì.