Mercoledì 19 Settembre 2018, 17:19

Proseguono i lavori di potenziamento della rete elettrica in provincia di Salerno. Giovedì 20 settembre dalle 9 alle 16 le squadre operative di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, eseguiranno un intervento programmato nel centro cittadino di Bellizzi, finalizzato a migliorare la qualità del servizio elettrico per i Clienti. I lavori, riguardanti il rinnovamento tecnologico delle infrastrutture elettriche a servizio dell’area, dovranno essere eseguiti in orario giornaliero per motivi di sicurezza. I clienti sono stati preavvisati attraverso affissioni puntuali, con indicazione di dettaglio di orari, vie e civici coinvolti. I lavori interesseranno alcuni civici delle seguenti strade: Via Roma, Via Cuomo, Via Torino, Via Firenze, Via Venezia, Via Pavia, Via Pascoli, Via Bologna, Via Chiosseto, Via d'Annunzio, Via Brescia, Via Piave, Via Como.E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione farà il possibile per limitare i disagi per la Clientela. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio i Clienti possono consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".