ROCCAPIEMONTE. Tentativi di truffa ad alcune famiglie di Roccapiemonte, i carabinieri cercano un uomo e una donna. A lanciare l'allarme è il sindaco Carmine Pagano. Negli ultimi due giorni, pare che si siano registrati diversi episodi che avrebbero visto protagonisti due persone, un uomo e una donna, presentarsi a diverse famiglie come addetti di Enel Energia. I due avrebbero richiesto notizie rispetto all'ultima bolletta pagata. Un escamotage, questo, avvalorato anche dall'uso di documenti falsi, per dimostrare che quella richiesta era legata al fatto che Enel non aveva ricevuto il pagamento per quell'utenza.



A quel punto, i due avrebbero chiesto alle vittime la cifra dovuta, insieme agli interessi. Secondo le prime denunce sporte ai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, i malviventi, di cui uno riconosciuto da più persone e in compagnia di una donna, avrebbero girato per le strade di Roccapiemonte, rivolgendosi a più persone, in casa, verificando inoltre anche la presenza o meno all'interno del domicilio dei cittadini. Non è escluso, infatti, che i due avessero intenzioni anche di rubare, oltre che di truffare le vitime individuate.



«Chiedo ai cittadini - ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano - di denunciare tempestivamente situazioni anomale e di non dare credito a soggetti che non si identificano chiaramente. Inoltre, quando si tratta di aziende che si occupano di fornitura di energia elettrica o gas, è sempre meglio verificare se è giunto un avviso per interventi e/o informazioni. Come Sindaco ho avvisato di questi episodi le Forze dell’Ordine, sottolineo che l’attenzione sul territorio è sempre alta e garantita dalla presenza costante di carabinieri e degli agenti della nostra Polizia Municipale». © RIPRODUZIONE RISERVATA