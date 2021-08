Entra in casa di una 70enne e ruba il portafoglio: arrestato19enne di Siano

Aveva rubato in casa di un'anziana a Siano, finisce ai domiciliari un ragazzo di 19 anni. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale, in ragione di un numero elevato nei giorni scorsi di episodi di micro criminalità, ma anche di furti in abitazione, che ha spinto gli inquirenti ad aumentare i controlli sul territorio. Giorni fa, a finire in manette un ragazzo nato a Sarno ma residente a Siano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito all’arresto in flagranza per un furto consumato nel mese di maggio.

L'indagine dei militari ha condotto all'identificazione del ragazzo, che il 1 agosto, era riuscito ad entrare all'interno della casa di una donna di 70 anni di Siano. Erano trascorse da poco le 9 del mattino. Il 19enne, non dovendo forzare la porta d'ingresso perchè per metà aperta, era poi entrato all'interno e portato via il portafoglio con dentro 200 euro in contanti. L'anziana, che si era accorta dopo poco del furto, aveva allertato le forze dell'ordine. Da lì, i carabinieri attraverso specifiche attività investigative, erano riusciti a risalire velocemente all'autore del furto. Dopo qualche giorno, la Procura di Nocera Inferiore, accolta l'informativa dei militari, ha emesso richiesta di misura cautelare, ottenendo per il ragazzo gli arresti domiciliari. Facendo venir meno la precedente misura, non idonea a contenere il giovane ladro. Il 19enne è dunque finito in stato d'arresto. Giorni prima, due minorenni di 15 anni erano state arrestate per una tentata rapina commessa sempre a Siano.