Entrano in casa mentre una bambina dorme, ladri portano via le fedi nuziali

Ladri a Orignano, nella frazione di Baronissi: banda fa irruzione in casa e porta via le fedi nuziali. La vittima ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine, così come sui social, spiegando che i ladri sono riusciti ad entrare in casa e a portare via oggetti preziosi, come appunto le fedi nuziali dei proprietari.

La frazione di Orignano è stata già luogo di una serie di furti commessi da bande di ladri, in passato, che il più delle volte avevano agito indisturbati all'interno di diversi appartamenti, portando via soldi e altri oggetti di valore.

«Ci sono entrati in casa i ladri con la bambina che dormiva nella stanza, ma fortunatamente per lei tutto a posto.

Purtroppo non ce ne siamo accorti perchè eravamo in un'altra stanza» ha raccontato la donna.

I ladri avranno probabilmente avuto accesso in casa da un altro ingresso, riuscendo poi a non attirare l'attenzione dei proprietari e a portare via i primi oggetti che si sono trovati davanti agli occhi. Il furto è stato commesso all'interno di un condominio.