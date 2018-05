Giovedì 24 Maggio 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:23

CASTELCIVITA - Sopralluogo dei tecnici provinciali sulla costruenda Fondovalle Calore.«Entro fine anno dovremmo terminare i lavori in corso» sottolinea il dirigente provinciale, settore Viabilità e Infrastrutture, Domenico Ranesi. I lavori, bloccati dalla Sovrintendenza nel 2012, e ripresi circa un mese fa, procedono a ritmo serrato.L’opera è stata finanziata con fondi della Regione (9.220.711,34 euro) e della Provincia (un milione di euro), per un importo complessivo di 10.220.711,34 euro.Un’opera viaria progettata nel lontano 1989 e definita più volte strategica ma rimasta eterna incompiuta, al centro anche di un’inchiesta della magistratura agli inizi degli anni ’90.Il primo lotto prevede il collegamento tra i Comuni di Castelcivita ed Aquara.La Fondovalle Calore rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio a sud di Salerno, un asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele.