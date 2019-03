Domenica 31 Marzo 2019, 15:12

Enzo Maraio è il nuovo segretario del Psi. Maraio, consigliere regionale in Campania, è stato eletto per acclamazione nel corso del congresso straordinario del partito, in corso a Roma. La mozione di Maraio, dal titolo «Il Domani è Adesso», era sostenuta dal segretario uscente, Riccardo Nencini. «Possiamo essere tutti d'accordo che in questo congresso si è sancita la centralità del Psi nel centrosinistra - ha detto Maraio nel suo intervento - La presenza di Zingaretti e di Della Vedova come ospiti a questo congresso non era scontata. Spero però che la stagione della vocazione maggioritaria del Pd sia stata messa in soffitta. La logica di coalizione deve essere plurale e rispettosa di tutte le storie: su questa sfida Zingaretti poteva essere più coraggioso».