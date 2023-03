Salerno, addio al presidente dei costruttori Russo: muore a 56 anni dopo una lunga malattia

È scomparso, all’età di 56 anni, il costruttore salernitano Vincenzo Russo che, dal 2015, era alla guida dell’Ance Aies Salerno. Con straordinaria energia e con coraggio, Russo ha lottato per molti anni contro la Sla. Lascia la moglie Alessandra e la figlia Angela e raggiunge in cielo l’amatissimo figlio Raffaele.

Fino all’ultimo, ha portato avanti le battaglie e le istanze dei costruttori salernitani, tra cui quella recente, relativa alla risoluzione dei crediti incagliati per i bonus edilizi. Costruttore di grande sensibilità, alla sua impresa, la Russo Costruzioni, ora incaricata del restyling del corso Vittorio Emanuele a Salerno, si devono molte opere di strategica importanza sia in Campania che fuori dal territorio regionale. Mentre si è in attesa di conoscere il giorno e l’orario dei funerali, sono già tanti i messaggi di cordoglio che esprimono i rappresentanti delle istituzioni locali.

«Con commozione apprendo la triste notizia della scomparsa di Enzo Russo - scrive Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno - Un imprenditore, un presidente, un uomo di grande coraggio e determinazione. La forza d’animo, la passione e la fermezza sono caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto, soprattutto nelle tante battaglie che ha dovuto affrontare e non si è mai arreso. Un esempio straordinario per tutti noi. Alla famiglia e ai colleghi dell’associazione Ance Aies Salerno da lui presieduta – dalla sua costituzione fino ad oggi – va il più profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutti gli imprenditori da me rappresentati».