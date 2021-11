Eolico a Castelnuovo di Conza, società «dimenticano» di pagare la Tosap

Hanno "dimenticato" di pagare 1 milione e 300 mila euro di Tosap le società gestori di impianti eolici a Castelnuovo di Conza. E, solo per il 2016, il credito che vanta il Comune ammonta a 1,3 milioni.

«Alle grandi Società dell’eolico e dell’energia non bastavano gli enormi profitti derivanti dagli impianti che occupano i terreni di uso civico e le aree demaniali di Castelnuovo di Conza - scrive il primo cittadino, Francesco Di Geronimo - Per decenni hanno anche “dimenticato” di pagare la TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche)».

Il Consiglio Comunale ha individuato le società e dettagliato i costi che il Comune chiederà e incasserà. E per un piccolo centro come questo la cifra è davvero notevole. «Con i soldi che entreranno nel bilancio comunale ridurremo le tasse a carico dei cittadini, ai quali già il Comune rimborsa il 50% del costo dell’energia elettrica, e riqualificheremo il patrimonio comunale - continua Di Geronimo - Ringrazio i colleghi consiglieri che mi sono stati accanto in questa azione: Onorato Francione, Antonio Gaudiosi, Maria Antonietta

Ricciulli, Guglielmo Figurelli, Generoso Delli Russo. Ringrazio per la collaborazione il segretario comunale dott. Gerardo Rosania, il responsabile dell’area tecnica geom. Luca Zarra, la responsabile finanza e tributi rag. Angela Strollo, il consulente tecnico ing. Valeriano Monaco».