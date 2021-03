Epidemia e omicidio di anziani: arrestata una donna originaria di Polla

Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci, i Carabinieri del Nas di Potenza e della Compagnia di Viggiano (Potenza) hanno arrestato i due soci titolari di una casa alloggio per anziani di Marsicovetere (Potenza). Una delle due è nata a Polla, in provincia di Salerno, anche se nel Vallo di Diano non ha mai vissuto.

L'operazione "Casa Covid" è coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza guidato da un magistrato di Polla, Francesco Curcio, che lo scorso 2 ottobre dispose il sequestro preventivo della struttura. Nel pieno della seconda ondata, il provvedimento deciso dopo che in due giorni furono registrati quattro decessi per Covid di persone che erano ospiti della struttura.

