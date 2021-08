«L'epidemia peggiora», a Campagna salta la Chiena e scoppia la polemica

Doveva essere una Chiena speciale, in versione «limited edition» a causa della pandemia, ma un segno comunque della ripresa, della voglia di tornare ad una parvenza di normalità. È per questo che l'evento più partecipato di Campagna quest'anno sembrava dovesse tenersi, dopo lo stop del 2020, pur se con una serie di misure anche moto restrittive. Prima sono state annunciate quattro date, poi ridotte a due, una per oggi e una per l'8 agosto....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati