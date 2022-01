Epifania al Cilento Outlet tra musica, giostre, spettacoli e saldi

Tra musica, spettacoli e saldi imperdibili, decolla l’Epifania del Cilento Outlet: giostre, musica, dolci sorprese e, naturalmente, una pioggia di sconti.

È la Befana del Cilento Outlet, che anche quest’anno riserva a tutti i suoi ospiti occasioni imperdibili da vivere in famiglia o con gli amici.

APPROFONDIMENTI ATMOSFERE NATALIZIE Luci e spettacoli, si accende il Natale del Cilento Outlet L'EPIFANIA Epifania alla Mostra d'Oltremare: arriva la Befana al «Magico Parco... LE FESTIVITÀ Epifania all'Edenlandia: il 6 gennaio arriva la befana

Già, al Cilento Outlet la fiaba più bella prende vita non solo per i più piccoli, ma anche per i grandi.

Se ai bambini è riservata la possibilità di incontrare la vecchina nella sua casetta, e sapere se avranno più dolci o più carbone, agli adulti sono invece dedicati incredibili sconti (fino al -50% su prezzi outlet) su moltissimi capi firmati.

Ma non è tutto, scegliere la shopping experience del Cilento Outlet significa infatti ritrovarsi in un mondo da fiaba, con un vero e proprio Luna Park, una fantastica pista da pattinaggio sul ghiaccio, un carosello e addirittura una ruota panoramica. Insomma, un appuntamento da non perdere.