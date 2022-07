Era sparito a maggio da Genova ritrovato a vagare in tangenziale

E' stato ritrovato sulla tangenziale di Salerno tra gli svincoli di San Leonardo e della zona industriale, da solo, a piedi e in stato confusionale Roberto Coco dopo la cui scomparsa da Genova era stato lanciato un appello anche alla trasmissione Chi l'ha visto di Raitre. A rintracciarlo sono stati i carabinieri della compagnia Salerno, agli ordini del capitano Antonio Corvino. Di lui si erano perse le tracce dal 30 maggio quando, dopo un ricovero in ospedale in Liguria, era stato dimesso. Coco viveva con la sue sorelle a Valencia.