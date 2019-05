Mercoledì 1 Maggio 2019, 11:23

NOCERA INFERIORE - Uccise Santina Rizzo e Maria Ambra, due donne che si prostituivano a Nocera Superiore, con sevizie e violenza. La condanna all'ergastolo diventa definitiva per Nobile Izzo. La Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa del tappezziere di Nocera Inferiore, di 56 anni, dichiarandolo inammissibile. Santina Rizzo fu uccisa il 13 febbraio 2010, mentre Maria Ambra il 30 maggio 2014. Entrambe a Nocera Superiore. La Rizzo in un piccolo appartamento e Maria Ambra in una baracca in via Lamia. A carico di Izzo i carabinieri di Nocera raccolsero diversi reperti sui luoghi degli omicidi, insieme alle tracce di Dna. Quando fu arrestato, l’uomo confermò la sua presenza nelle due notti con le donne, aggiungendo però di non ricordare nulla. Dopo aver consumato un rapporto sessuale si sarebbe addormentato, per poi trovare entrambe le donne morte al risveglio. La perizia voluta dal Gup, in primo grado, riscontrò in Izzo disturbi di personalità e instabilità nei rapporti. Un carattere "narcisistico" che tuttavia non avrebbe inciso nelle sue azioni.Con la conclusione che fosse capace di intendere prima dei due omicidi. E così era stato anche in secondo grado, con la conferma dell'ergastolo. L'impugnazione in Cassazione si concentrava sull'imputabilità e sulla determinazione della pena. Ma i giudici hanno valutato "schiacciante" il compendio probatorio a carico di Izzo. Inoltre, veniva contestata la mancata osservanza, da parte del collegio peritale, dei protocolli previsti in materia di accertamento della capacità di intendere e di volere. La Suprema Corte ha smentito, tuttavia, tutti gli assunti difensivi, ripercorrendo tutti i passaggi dei periti nelle consulenze eseguite nei riguardi dell'imputato. Con entrambe le donne, che esercitavano l’attività di prostituzione in maniera occasionale, il 52enne avrebbe consumato un rapporto sessuale, per poi ucciderle. Gli omicidi furono commessi con «una particolare malvagità e con la volontà di infliggere alle vittime un patimento ulteriore rispetto all’attività necessaria per la consumazione del reato». A risultare decisive per l’identificazione dell’uomo le tracce del Dna (su di una sigaretta e dei fazzoletti) rinvenute sui due luoghi del delitto. Santina Rizzo, il cui corpo fu trovato da un nipote, aveva un paio di forbici conficcate in bocca e nella vagina. Maria Ambra, invece, finì uccisa con la cassa toracica schiacciata e con un piede del letto in bocca, all’interno di una capanna in via Lamia.