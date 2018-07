Lunedì 30 Luglio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 08:28

Ha solo 10 anni, ma è già un eroe. Protagonista di un singolare salvataggio, nella tarda mattinata di ieri, il piccolo Josè Roberto, che ha evitato che un bimbo di 3 anni annegasse nel lido La Conchiglia di Torrione. Il piccolo, accortosi che il bimbo era col viso nell’acqua, non ci ha pensato nemmeno un attimo e lo ha sollevato dalla piscina, consegnandolo al bagnino. La struttura, in quel momento, era gremita di bagnanti, che hanno applaudito al piccolo «eroe della spiaggia». Il bimbo di 3 anni è stato accompagnato dai soccorritori del 118 al pronto soccorso del Ruggi, dove i sanitari lo hanno tenuto sotto osservazione per circa 3 ore. Ora sta bene ed ha fatto anche ritorno a casa.Il bimbo di 3 anni, che stava tentando di riempire la pistola ad acqua, era poggiato sul bordo della piscina senza braccioli, quando il piccolo Josè si è tuffato. Entrando in acqua, con gli occhietti aperti, si è accorto che il bimbo che aveva lasciato poco prima, mentre scendeva le scale, era col viso e il corpo riversi in acqua e con le braccia aperte. Risalito a galla, il piccolo Josè ha notato che lo stesso non si muoveva ed era privo di sensi, così lo ha preso in braccio e lo ha consegnato al bagnino. Immediati sono giunti i soccorritori del 118, che lo hanno trasportato al vicino Ruggi.