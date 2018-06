Mercoledì 6 Giugno 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 06:15

MONTECORVINO PUGLIANO - È di nuovo allarme furti nelle abitazioni. L’ultima ondata qualche mese fa. Si ripropone l’annoso problema dell’esiguo numero di carabinieri dislocati sul territorio. Come i suoi predecessori, il sindaco facente funzioni Alessandro Chiola ha scritto una lettera al prefetto di Salerno.«Appare quanto mai necessaria una riorganizzazione degli apparati di forza pubblica territorialmente competenti – si legge nella missiva – per contare su un maggior numero di unità e intensificare i controlli, assicurando il pronto intervento a fronte delle tante richieste di ausilio e soccorso dei cittadini». All’autorità è stato chiesto un tavolo di confronto per valutare ogni possibile soluzione. «Un atto – spiega Chiola - che conferma l’attenzione dell’amministrazione Lamberti nei confronti di un fenomeno che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha creato notevole allarme sociale e forte disagio nella comunità. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità».Infine il sindaco rivolge un appello ai suoi concittadini, per la loro stessa sicurezza, affinché mantengano la calma in ogni circostanza e non cedano al desiderio, come più volte paventato in passato, di organizzare ronde. «Non sarebbe responsabile - dice - è illegale e inopportuno. Le istituzioni ci sono e intervengono. Non si risolverebbe nulla e si metterebbe a rischio l’incolumità, rischiando di intralciare il lavoro delle forze dell’ordine che, tra mille difficoltà, operano senza risparmiarsi. Non siamo soli».