Indagini in corso per far luce sull’incendio che ha distrutto un escavatore di Ettore Bellelli, noto imprenditore zootecnico ed assessore comunale di Capaccio all’ambiente e progetti speciali dell’amministrazione del sindaco Franco Alfieri. L’increscioso episodio si è verificato due giorni fa, all’ora di pranzo. Il mezzo era parcheggiato in un podere in località Filette, di proprietà di Bellelli, quando è andato in fiamme. Gli operai hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. I caschi rossi hanno lavorato per domare le fiamme e subito dopo, unitamente ai carabinieri di Capaccio Scalo, hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica. Da accertare l’origine dell’incendio, non si esclude nessuna ipotesi, dal rogo doloso all’autocombustione del mezzo. L’assessore Bellelli non ha presentato formale denuncia contro ignoti. Vuol vederci chiaro ed attende l’esito dei rilievi effettuati da caschi rossi e carabinieri. La relazione dei vigili del fuoco e dei militari consentirà di capire se si è trattato di un rogo di matrice dolosa oppure no, visto che il mezzo aveva lavorato tutta la mattinata prima di essere fermato per la pausa pranzo degli operai. Potrebbe essersi trattato anche di un incendio divampato casualmente. L’imprenditore ritene sia stato proprio un fatto accidentale, visto che il trattore aveva dato problemi di malfunzionamento nei giorni precedenti. L’episodio ha destato non poca attenzione e il lavoro dei carabinieri è finalizzato ad escludere eventuali responsabilità di qualche male intenzionato. L’incendio di due giorni fa ha riportato alla mente un altro incendio divampato tre anni fa, sempre ai danni dell’imprenditore Bellelli. Stimato allevatore ed attuale componente del Cda del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Bellelli aveva già subito un incendio sospetto la notte tra il 30 e 31 dicembre del 2017, quando a prendere fuoco furono i fienili della Masseria Eliseo di sua proprietà, contemporaneamente a quelli di un’altra azienda bufalina riconducibile ad un funzionario del Consorzio Bonifica di Paestum: un duplice incendio doloso che innescò l’apertura di un fascicolo della Dda di Salerno, con delega delle indagini ai carabinieri di Agropoli, allora diretta dal capitano Francesco Manna. L’inquietante episodio causò ai due fienili danni per diverse migliaia di euro.

