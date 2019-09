Sabato 7 Settembre 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 07:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era uscito di casa per andare a caccia, intorno alle 5 di giovedì scorso. Da allora i familiari non avevano avuto più notizie. I figli, prima che trascorressero le ventiquattro ore, avevano deciso di allertare i carabinieri. La speranza di trovare in vita Francesco Ruocco, 74 anni, di Scafati, detto Franchino, pensionato comunale, è durata poche ore. Ieri mattina, poco prima delle otto, il suo corpo è stato trovato senza vita, nella sua auto, nei pressi di una pineta, lungo la litoranea di Battipaglia. Il suo cellulare era risultato acceso per tutto il tempo delle ricerche. Prima i familiari, poi i carabinieri, avevano cercato di rintracciarlo ma il pensionato non aveva mai risposto. Era stato quel particolare ad allarmare moglie e figli. Franchino Ruocco, persona gioviale e benvoluta da tutti, non aveva alcun problema. Mai prima si era allontanato di casa per così tanto tempo, senza dare sue notizie.