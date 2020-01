Choc a Nocera Inferiore, questa mattina, poco dopo le 12, quando un uomo di circa 60 anni è stato colto da un malore, mentre si trovava per strada, dopo essere uscito da un supermercato. L'uomo è deceduto dopo qualche secondo, tra la gente che entrava e usciva dal supermercato, in via Bruni Grimaldi, al confine con Pagani. Il 60enne stava rientrando in casa, distante solo pochi metri. Stando alle testimonianze dei presenti, ascoltati anche dal personale del 118 giunto sul posto, insieme agli uomini della polizia municipale, l'uomo avrebbe cominciato a tossire, per poi accasciarsi al suolo e perdendo anche molto sangue. Forse a causa di un'emorragia polmonare. A nulla è servito l'intervento dei sanitari della Croce Bianca, allertati da più persone, che hanno provato anche a soccorrere l'uomo, senza fortuna. Molto noto in zona, per il 60enne non c'è stato nulla da fare. Chi lo conosceva, ha spiegato che l'uomo sarebbe stato malato da tempo e che fosse anche in terapia. Gli agenti della polizia municipale hanno coordinato e gestito il traffico, per permettere ai soccorsi di intervenire per un estremo tentativo utile a salvare il nocerino. L'uomo era in pensione, dopo aver svolto lavoro di dipendente presso una pubblica amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA