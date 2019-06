Giovedì 27 Giugno 2019, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era uscito tranquillo da casa per fare delle commissioni poi è entrato in un palazzo - probabilmente l'unico trovato con il portone aperto - è salito fino al quinto piano e si è lasciato cadere nel vuoto. È accaduto questa mattina intorno alle 10.30 nel popoloso quartiere Pastena, alla zona orientale di Salerno. Un 58enne ha scelto il civico 50 di via Beniamino Freda per farla finita. L'intero quartiere è sotto choc. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno assistito inermi alla scena della caduta dell'uomo. L'impatto al suolo è stato molto violento e per il 58enne non c'è stato nulla da fare. Il medico legale giunto sul posto ha confermato il decesso constatato dai soccorritori del 118 disponendo la rimozione della salma. Accanto al corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi utili a chiarire le circostanze in cui è maturata l'intenzione di commettere l'insano gesto. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dalla polizia di Staro, pare che la vittima fosse iscritta al centro di igiene mentale cittadino e che la sua fragilità psicologica abbia avuto la meglio benché il figlio, contattato nelle immediatezze del fatto, non abbia riferito di elementi che potessero far presagire la tragedia che s'è consumata ieri mattina.