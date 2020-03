LEGGI ANCHE

CASTEL SAN GIORGIO. Dalla Valle dell'Irno al mare della Costiera per fare un bagno, senza alcun rispetto per le norme che impediscono di restare a casa, per prevenire il contagio da Coronavirus, oltre a quelle della Regione Campania, che vietano anche la passeggiata e l'attività fisica all'aria aperta. Consentendo dunque di poter svolgere solo azioni strettamente necessarie.di 40 anni, arrivato a Cetara in sella alla sua bicicletta. L'uomo è arrivato fino in spiaggia, ha steso un telo e poi si è tuffato a mare, nonostante le temperature. A seguito di un controllo sul territorio, i vigili lo hanno notato e avvicinato, chiedendogli una spiegazione. Il 40enne non era munito di autocertificazione ed è stato denunciato a piede libero per inosservanza del provvedimento dell'Autorità, come stabilito dall'articolo 650 del codice penale. Con l'informativa di reato finita, poi, all'attenzione della procura di Salerno. Secondo il decreto ultimo emanato dalla Regione, dovrà ora rispettare due settimane di quarantena, presso la propria abitazione., pur con tante difficoltà. In molti comuni ancora si vedono in strada nutriti gruppi di persone, che spesso forniscono spiegazioni che non giustificano la loro presenza. La procura di Nocera Inferiore, con l'ausilio delle forze dell'ordine, sta ricevendo quotidianamente i report sulle decine di violazioni che si aggiungono oramai sistematicamente a quelle del giorno precedente.