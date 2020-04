Scoperti a raccogliere asparagi nella frazione Celso di Pollica. Per due persone sono scattate le sanzioni previste dal DCMP del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il contenimento dell'emergenza coronavirus. I controlli sono stati compiuti dagli uomini del comando forestale di Sessa Cilento che durante l'attività di monitoraggio del territorio hanno scoperto e sanzionato i due in una frazione montana di Pollica. Già nei giorni scorsi, gli uomini agli ordini del maresciallo Ferra, avevano sanzionato 3 persone di Casal Velino intente a raccogliere asparagi a Pollica. © RIPRODUZIONE RISERVATA