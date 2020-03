Giravano in sella ad un ciclomotore rubato, padre e figlio, lungo le strade di Pagani, come se nulla fosse. Sono stati poi notati dai carabinieri e sottoposti a controllo. Per loro è scattata una doppia denuncia, la prima legata all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. A seguire, l'accusa di ricettazione in concorso. Lo scooter sul quale circolavano lungo via Tortora, infatti, era stato rubato 20 anni fa, come emerso da una verifica incrociata dai terminali dell'Arma. I carabinieri della tenenza hanno così formalizzato la doppia accusa a carico dei due, aggiungendo quale caso singolare e più grave rispetto alla diffusa raffica di violazioni registrate. Solo in un giorno, a Pagani sono state elevate 15 denunce, risultato di un lavoro di sola mezza giornata da parte delle forze dell'ordine. Queste ultime incontrano non poche difficoltà sull'area paganese a far rispettare l'ordine e le misure del decreto governativo, in ragione di una serie di persone trovate a circolare liberamente per Pagani, ogni giorno. Come ad esempio, all'interno della Vasca Pignataro. Ora, secondo l'ultima ordinanza della Regione Campania, padre e figlio dovranno restare a casa in quarantena obbligatoria, per quindici giorni. Oltre alla doppia denuncia, inviata all'autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA