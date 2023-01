Escono di notte per depositare rifiuti, il Comune diffonde il video: denunciati

Trasgressori e rifiuti, finisce tutto in un video e sui social. Nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione comunale di Sant'Egidio del Monte Albino, e in particolare dall'assessorato all'ambiente guidato da Gianluigi Marrazzo, per tenere alte le percentuali di raccolta differenziata e garantire un servizio di raccolta dei rifiuti di qualità, c'è ancora chi fa fatica a rispettare le regole.

Lo dimostrano le immagini diffuse proprio dall'esponente dell'amministrazione, registrate dalle telecamere di sorveglianza comunali che immortalano il momento in cui alcuni cittadini depositano rifiuti ingombranti, senza tener conto delle prescrizioni della corretta raccolta differenzata.

«Naturalmente i trasgressori sono stati individuati e sanzionati - dice Marrazzo - rispettare le regole è un dovere di civiltà. Continuiamo a farlo e la nostra città sarà sempre più bella e più pulita». Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata a Sant'Egidio del Monte Albino. La novità riguarda la frazione secca, che potrà essere conferito non più di due ma solo un giorno a settimana, il lunedì. Il sabato, invece, gli operai raccoglieranno unicamente il vetro.