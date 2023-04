Escrementi di cane in strada a Salerno, lo sfogo su TikTok della mamma di una bimba disabile

Una tiktoker di Salerno e mamma di Marta, una ragazza disabile in sedia a rotelle, si è lamentata di alcune persone che lasciano gli escrementi dei cani per terra fuori la scuola dei bambini.

«Lasciate gli escrementi per terra e questi vanno a finire sulla ruota della sedia a rotelle, ho trovato la mano di Marta sporca di me**a».

Nel quartiere delle donne non ci sono cani randagi, la mamma di Marta si sfoga su Tiktok: «Non posso sopportare che nel mio quartiere ci sono gli incivili che non la raccolgono e mia figlia deve mangiare la loro me**a».

La donna ogni giorno racconta le vicende della famiglia e in particolar modo di Marta, una dolcissima ragazza disabile.

Ha poi pubblicato un video del 2020 in cui ha mostrato tutti gli escrementi che vengono lasciati a terra, per questo motivo la sua non è una novità. Nessuna istituzione aiuta nella raccolta o fa delle multe a chi non li raccoglie.