Domenica 18 Agosto 2019, 13:01

Gara di solidarietà sui social network per aiutare le ricerche dell'escursionista francese, Simon Gautier, scomparso dal Golfo di Policastro, nel salernitano, lo scorso 9 agosto. Un amico del 27enne, giunto in Cilento, chiede aiuto su Facebook. Thomas Marsal scrive: «Siamo gli amici di Simon e siamo determinati a trovarlo. Alcuni di noi non hanno i mezzi per permettersi un biglietto di andata e ritorno o semplicemente una notte in hotel. Se lo desideri, puoi aiutarci», e lancia così una raccolta fondi per consentire ad amici e parenti francesi di raggiungere il Golfo di Policastro.